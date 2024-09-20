Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 401. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

LİDER GALATASARAY

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, haftaya 13 puanla ikinci sırada girdi.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 15 puanla lider olarak Kadıköy'e gidecek.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, haftaya 13 puanla ikinci sırada girdi.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 15 puanla lider olarak Kadıköy'e gidecek.

Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini izleyecek. Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Galatasaray'da ise Victor Osimhen derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.

LİGDE 135. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.