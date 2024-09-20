Karşıyaka çok farklı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2024 dün oynanan tek maçla başladı. Ev sahibi Karşıyaka ilk maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Yunan ekibi Promitheas Patras'ı konuk etti. Yeşil-kırmızılılar karşılaşmaya iyi başlarken ilk periyodu 26-10 önde tamamladı. İyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Kaf-Kaf soyunma odasına rakibinin 21 sayı önünde 48-27'lik sonuçla önde gitti. Maçın başından sonuna kadar rakibine fırsat vermeyen ve farkın açılmasına müsaade etmeyen Karşıyaka üçüncü periyodu da 67-43 önde bitirirken, karşılaşmayı yirmi sayı farkla 85-65 kazanarak Pınar Cup 2024'e galibiyetle başlamayı bildi. Organizasyonun ikinci gününde bugün saat 18.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Promitheas Patras maçı oynanacak. Turnuva, yarın saat 15.30'daki Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla tamamlanacak.