Devler Ligi’ne Türk damgası

ŞAMPIYONLAR Ligi'nin yeni formatıyla birlikte heyecan dolu ilk hafta maçları geride kalırken bu dev ligde ülkemizi temsil eden 6 milli futbolcumuz başarılı performansları ile göz doldurdu. Portekiz ekibi Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup ederken goller, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi.

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız da bu hafta ligde tarihe geçen bir diğer Türk oyuncu oldu. Juventus'un PSV'yi 3-1 yendiği maçta, takımının ilk golünü atan Kenan, Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu unvanını kazandı.

HAKAN BEĞENİLDİ

Hakan Çalhanoğlu ise Inter'in Manchester City ile 0-0 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 82 dakikada maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Orkun Kökçü

Arda Güler de Real Madrid'in Stuttgart'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 75. dakikada oyuna girerek görevini yaptı. Erencan Yardımcı da yeni takımı Sturm Graz'ın Stade Brest ile oynadığı maçta 78. dakikada oyuna girerek kariyerinin ikinci Devler Ligi maçına çıktı.