Kadıköy’de derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak, saat 20.00'den itibaren heyecan tavan yapacak. Ülker Stadı'ndaki bu kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Erteleme maçında Gaziantep FK engelini geçerek 5'te 5 yapan ve liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray ise yerini sağlamlaştırmayı planlıyor. Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi- Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte ise Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle ma görev alamayacak. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi yaşadığı sakatlığın ardından çalışmalara başlarken bu futbolcu ile ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek.

SON 62 MAÇTA 46 KIRMIZI KART ÇIKTI

F.BAHÇE ile G.Saray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 50'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 62 randevusunda hakemler 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterdi. Son 62 maçta sarı-lacivertliler 25, sarıkırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı. Geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. G.Saray'ın ev sahipliğindeki maçta F.Bahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Sarı-kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

401. RANDEVU

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan ezeli rekabette iki takım bugüne kadar çeşitli kulvarlarda toplam 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor. F.Bahçe bu süreçte 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Sarı Kanarya'nın kaydettiği 541 gole, Aslan 497 golle karşılık verdi.