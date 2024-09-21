Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karşıyaka Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni sponsor müjdesi verdi. 26 yıllık Pınar ismi ve Yaşar Holding birlikteliğini sezon öncesinde sonlandıran yeşilkırmızılılarda Sarıca, kulübün sponsorluk çalışmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu sezon sponsorla ilgili ani bir değişim oldu. 26 yıllık bir birliktelik vardı. Pınar ile aile olmuştuk. Özdeşleşmiştik. Ani bir değişimdi bu. Aile arasında böyle şeyler olabilir. Bu sene neler olur bilmiyorum ama Pınar, Karşıyaka'nın yanında olacaktır. Sponsoru bekliyoruz. Herhalde bu hafta netleşecektir" diye konuştu.

BÜYÜKKARCI'DAN PINAR AÇIKLAMASI

Öte yandan Karşıyaka'nın eski başkanı Turgay Büyükkarcı, yaptığı açıklamada şube bütçelerini yaparken sponsorluk gelirlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Büyükkarcı, "Sponsorluk çok önemli ve olmazsa olmaz. Pınar bu anlamda dünyada benzeri olmayan bir sponsor umarım kısa sürede her şey rayına girer. Şube ve başkanlık dönemimde 3 altın biri Avrupa olmak üzere 2 gümüş madalya onuruna eriştim. Pandemiden kaynaklanan iptal edilen ve mutlak kazanacağımız ama kaçan Avrupa şampiyonluğumuz oldu FIBA turnuvayı iptal etmişti ertelenmesi için çok çaba sarf ettik ama olmadı" ifadelerini kullandı.