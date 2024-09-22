Derbi kutlamasında dikkat çeken kare!

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekip, Torreira, Mertens ve Sara'nın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

Sarı-Kırmızılılar galibiyeti soyunma odasında kutlarken, Fenerbahçe'nin attığı golü temsil eden 1 rakamının üzerine "Penaltı, joker" yazılması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada rakibine göndermelerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, duvara "1-3 Kadıköy Hatırası" yazdı. Teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk burada poz verirken; Fenerbahçe'nin skoru 1'in yanında ise "penaltı, joker" yazması çok konuşuldu.

İşte o kare;