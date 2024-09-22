Petkim Avrupa’da

Türkiye'yi Avrupa'da ilk kez temsil eden Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. Maça tutuk başlayan İzmir ekibi, üst üste basketlerle 10 sayı geriye düştü ve ilk çeyrek Yunan temsilcisinin 22-12 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Aliağa Petkim, Wright, Russell ve Tyree'nin etkili oyunuyla farkı eritti. Devreye 30-29 Paok üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü çeyrek de dengeli geçti. Paok bir ara farkı 7'ye çıkarsa da son çeyreğe 53-50'lik skorla girildi. Dördüncü periyodun başında Aliağa Petkim fırtınası esti. Temsilcimiz, Williams ve Aldridge'in sayılarıyla son 5 dakikaya 58-64 önde girdi. Kalan dakikalarda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Petkim maçı 69-79 kazandı. Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk tur gruplarında Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve elemelerden gelecek son takımla eşleşecek.