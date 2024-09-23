Manisa FK dejavu yaşadı

Yeni Malatyaspor galibiyetiyle iç sahada ilk kez kazanan Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, geçen sezon olduğu gibi ilk 6 haftada 11 puan toplayarak zirve yarışının içine girdi. Ancak siyah-beyazlılar, geçen sezon lige iyi başladıktan sonra 7. haftadan itibaren 7 maçlık bir kazanamama serisine girmiş, zirve yarışına girmeyi planlarken, kendini orta sıralarda bulmuştu. Hatta son haftalara girilirken kümede tutunma stresi yaşamıştı. Bu sefer işi sıkı tutmak isteyen Ege temsilcisi, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasında puan veya puanlar toplayarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

ÇOK GÜZEL BİR 6 HAFTA GEÇİRDİK

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş da çok güzel bir 6 hafta geçirdiklerini söyleyerek, "Biz skorlardan ve sonuçlardan bağımsız, ortaya güzel bir oyun koymak ve seyircilere, futbolseverlere güzel bir futbol izletmek istedik. Nitekim de 6 haftada bunu yaptık" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı ekibin bu haftaki rakibi Bolu haftayı Amedspor beraberliği ile kapatırken son üç haftada galibiyet yüzü göremedi. Kırmızıbeyazlıları daha önce Altınordu'da görev yapan Ufuk Kahraman çalıştırıyor.