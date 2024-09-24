Basketbol takımı ile engelleri aşıyorlar

İZMİR Karşıyaka'da Hüseyin Erdal Denizaslanı'nın (64) kendisi gibi bedensel engelli 7 arkadaşıyla bir araya gelerek 25 yıl önce kurduğu Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü, hedefini birinci lige çıkmak olarak belirledi. Basketbol ile engelleri aştıklarını belirten Denizaslanı, "Spor bütün insanların hayatında olduğu gibi sosyalleşmeyi, bedeninin sağlığını korumasını sağlıyor. Aktif hale geldiğiniz için beyinsel ve düşünsel olarak da rahatlıyorsunuz" dedi. Takımdaki oyunculardan Koray Cömert bu spor vasıtasıyla sosyalleştiğini belirtirken, Ramazan Kılıç da "Burada özgüvenim yerine geldi. Hayatın daha keyifli olduğunu anladım" diye konuştu. Takımın kurucularından Osman Ertöz de, "Gelecekten umutluyum, belirlediğimiz hedefe kademe kademe gidiyoruz" ifadelerini kullandı.