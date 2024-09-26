4’te 0 çeken Nazillispor’da Özkan Kılıç dönemi dün sona erdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4'te 0 çekerek başlayıp son sıraya demir atan Nazillispor'da beklenen oldu. Geçtiğimiz hafta Ege derbisinde Menemen FK'ya 4-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Özkan Kılıç ile yollar ayrıldı. 4 maçta puan dahi alamayan ve tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birini yapan Siyah İnciler'de, yönetim faturayı Özkan Kılıç'a kesti. Sezon başında maça bile çıkamadan takımdan ayrılan teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın yerine göreve getirilen Özkan Kılıç, takımın başında yalnızca 1 buçuk ay kalabildi. Menemen maçının ardından Kılıç ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Şahin Kaya, kararını 42 yaşındaki çalıştırıcıya iletti.

YERİNE 2 ADAY VAR

Dün tesislerde hafta sonu oynanacak 68 Aksaray maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Kılıç takımın başında yer almadı. Takımı yardımcı antrenör Gürhan Sönmez çalıştırdı. Aydın ekibinde yeni hoca arayışları başlarken, Kılıç'ın yerine gelecek ismin Cumartesi günkü maçı izleyen Aydınlı bir teknik direktör olacağı öğrenildi. Bu ismin de Recep Özçelik ya da Erman Kırmızı olabileceği ifade edildi.