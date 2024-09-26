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Bodrum Basketbol gruplara kaldı

HABER MERKEZİ
Bodrum Basketbol gruplara kaldı
BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kaldı. Bodrum Basketbol, eleme turunun ilk maçında da deplasmanda rakibini 78-36 mağlup etmişti. Müsabakaya iki takımda pota altından bulduğu sayılarla başlarken, son anlarda hata yapmayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 18-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte de iyi oyunun sürdüren Bodrum aradaki farkı çift hanelere taşıyarak devreye 38-25 önde girdi. Üçüncü periyotta rakibinin yakalamasına izin vermeyen Muğla temsilcisi, son bölüme 60-44'lük sayı avantajıyla girdi. Son çeyrekte konuk ekip toparlanarak aradaki farkı hızla eritti. Son bölüm nefesleri kesti. Son anlarda hata yapmayan Bodrum Basketbol maçı 70-66 kazanarak gruplara kalmayı başardı.
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