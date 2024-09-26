Muğlaspor’da stadyum telaşı

3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor yönetimi, iç saha maçlarını Denizli'de oynamak zorunda kalmamak için harekete geçti. Muğla Valiliği'nden gerekli onayı alarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talepleri doğrultusunda Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kullanılmayan bir tribünü mevcut stadyuma yerleştirdi. Bu geçici düzenleme sayesinde, takımın maçlarını Muğla'da oynaması sağlanacak. Proje kapsamında gerekli izinlerin alındığı ve TFF'nin de onay verdiği belirtilirken, taraftarlar büyük bir heyecanla hafta sonunu bekliyor. Muğlaspor, bu hafta sonu Pazar günü Etimesgut Belediyespor'u kendi sahasında ağırlayacak.