Bodrum FK’nın derdi eksikler

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, revire döndü. Yeşil-beyazlı ekip, lige tutunma mücadelesi verirken, 5. haftanın sonunda 7 eksik ile mücadele ediyor. Muğla ekibinde sakatlığı bulunan orta saha Obekpa, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman ile defans Herelle ve Süleyman Özdamar'ın henüz iyileşmediği ifade edildi. Büyük umutlarla transfer edilen Taylan Antalyalı'nın ise oynayamadan sakatlandığı ve bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kart cezalısı orta saha oyuncusu Fredy'nin de forma giyemediği Muğla temsilcisi, eksikleriyle Adana Demirspor müsabakasına hazırlanıyor.

KADROYU KORUYACAK

Sakatlıklar nedeniyle eli daralan teknik direktör İsmet Taşdemir'in Adana Demirspor karşısında geçen hafta Hatayspor maçındaki kadroyu koruması bekleniyor. Özellikle savunmada eksiği olan Muğla ekibinin Celustka, Ajeti, Ali Aytemur ve Cenk Şen dörtlüsü ile sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Orta alanda ise Ahmet Arslan ile Musah Muhammed'in görev alması bekleniyor.