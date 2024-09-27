Galatasaray ışık saçıyor

Trendyol Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi F.Bahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden ardından önceki gün Avrupa arenasında Yunanistan lideri PAOK'u aynı skorla geçen Galatasaray, oynadığı futbolla taraftarlarını mest ederken ekibin genelinin formda olması sarıkırmızılıları gelecek adına umutlandırıyor. Aslan'ın son galibiyeti Avrupa basınında da geniş yer bulurken, takımın yıldızları büyük övgü aldı.

Yunanistan'dan Sportime.gr "PAOK, G.Saray'ın süper yıldızlarını yenemedi" ifadesini kullanırken Gazzetta "PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı" Protothema da PAOK iyi mücadelesine rağmen G.Saray'ın baskısına dayanamadı" ifadelerini kullandı.

İtalya'dan İtalya'dan La Gazzeta Dello Sport'un da "G.Saraylılar finalde Osimhen-Icardi değişikliğinin lüksünü yaşadılar. Mauro bir aydır oynamadığı için kurdun açlığına sahipti" yorumunu yaptı. Bu arada takımın süper yıldızı Osimhen'in Icardi ve Batshuayi ile ilgili sorulan soruya "Çok iyi bir ilişkimiz var. Icardi çok deneyimli ve aynı zamanda lider. Antrenmanda maçlarda bir lider. Batshuayi de çok iyi bir karakter. Tüm takım arkadaşlarım aynı. Burada olduğum için çok mutluyum" sözleri de dikkat çekti.

ÜÇ MAÇ SONRA ZAFER

G.SARAY PAOK zaferiyle Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarıkırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu. PAOK'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan "Cimbom", üç maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.

ARANAN KAN GÜNAY GÜVENÇ

AVRUPA'DA 3 maç ceza alan kaleci Fernando Muslera'nın yerine görev alan Günay Güvenç, PAOK karşısında sergilediği performansla tam not aldı.Günay Güvenç, maç esnasında sergilediği performansla dikkat çekti. Günay, sarıkırmızılıların 3 Ekim'de deplasmanda RFS, 23 Ekim'de de sahasındaki Elfsborg maçlarında da kaleyi koruyacak.