Aslan yeni rekor için sahada

Süper Lig'de Lider Galatasaray, 7. haftada bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.