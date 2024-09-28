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Aslan yeni rekor için sahada

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 19.00’da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligde 6’da 6 yapan Galatasaray, rakibini yenerse yine rekor kıracak.

HABER MERKEZİ
Aslan yeni rekor için sahada

Süper Lig'de Lider Galatasaray, 7. haftada bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.

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