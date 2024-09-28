F.Bahçe moral buldu

Süper Lig'de geçen hafta derbide Galatasaray'a mağlup olarak yarışta geriye düşen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki galibiyetle moral buldu. Önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe, Antalyaspor maçı öncesinde moral depoladı. Kanarya, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ise Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. Bu karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Sarılacivertliler, kazanılan Union Saint-Gilloise maçıyla da puanına 400 puan ekleyen kulüp, aynı zamanda galibiyetten dolayı 450 bin Euro'nun da sahibi oldu. Öte yandan Kanarya'da sakatlığını atlatan ve Union Saint-Gilloise ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Osayi-Samuel, 65'inci dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada yaptığı penaltının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.