Petkimspor’dan geleceğe yatırım

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezon öncesi Antalya'daki elemeleri geçerek normal sezonda ilk kez mücadele etmeye hak kazanan Aliağa Petkimspor, altyapı kadrosunu genç bir takviyeyle güçlendirdi. Aliağa ekibi, U16 Milli Takımı'nda da forma giyen 16 yaşında, 2.17 boyundaki pivot Ahmet Kerim Andıç'ı kadrosuna kattı. Kulüpten genç oyuncunun transferiyle ilgili "2008 jenerasyonunun önemli isimlerinden, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç altyapımıza transfer olmuş ve kendisiyle uzun süreli bir sözleşme imzalanmıştır. Kerim, Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü Kenan Bajramovic ile çalışmalara başlamış olup, BGL ve altyapı takımlarımızda forma giyecektir" açıklamasını yaptı.