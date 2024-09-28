Trabzon’da başkandan çağrı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, camianın bugünlerde en önemli ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu belirtti. Başkan Doğan, "Diğer her şeyi kenara koyarak söze buradan başlamak istiyorum. Çünkü doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. 'Bu yönetimin kısa vadeli hedefi nedir?' diye kimsenin saatlerce uzun cümleler kurmasına gerek yok. Size iki cümlede özetleyeyim; ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım seçimimizi yaptık. Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca değeri yıllar sonra daha iyi anlaşılacak olan mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik. Desteğiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Trabzonspor hiç şüphesiz değişime ayak uydurmak zorundadır. Geçmişe takılıp kalma lüksümüz yok. Bu yüzden bakacağımız yer hep ileri. Birlikte ve daima ileri" ifadelerini kullandı.