Tribün VAR’ı gündemden düşmüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki geçtiğimiz hafta yapılan hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Maç esnasında yaşanan bir pozisyon sonrası kararsız kalan maçın hakemi Ahmet Köse, Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt'un cep telefondan çektiği görüntüyü izleyerek penaltı kararı vermişti. Olayın kahramanlarından olan gazeteci verdiği röportajda, "Biz çekim yaparken 1966 Edremitspor'un teknik direktörü Serkan Söğüt, yedek kulübesinden hakeme "penaltı penaltı' diye bağırıyordu. Hakem de vermedi. Serkan Söğüt'ün 'Hakem vicdanlıysan gel.' dediğini duyduk. 'Bakın yukarıda telefonlar var, çekim yapan gazeteciler var.' dedi. Hakem de o sıra geldi telefonları istedi, biz de verdik. Hakem pozisyonu izledikten sonra penaltıyı verdi. Biz de bir gülümsemeyle günümüzü tamamladık" şeklinde konuştu.