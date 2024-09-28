TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Ziraat Bankkart’ın

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvası dün sona erdi. İzmir'den Altekma ve Arkas Spor'un mücadele ettiği turnuvada mutlu sona Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart ulaştı. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki gün Arkas Spor'u 3-2 yenmeyi başaran Ankara temsilcisi dün de Altekma'yı 21-25, 29-27, 16-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle 3-2 geçerek 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nı ilk sırada bitirmeyi ve şampiyonluk kupasına ulaşmayı başardı. Karşılaşma sonrasında Ziraat Bankkartlı voleybolcular büyük sevinç yaşadı.