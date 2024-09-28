Yen de gel Göz-Göz

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puanla namağlup 6'ncı basamakta yer alan Göztepe, bugün 7'nci hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanına çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saak 16.00'da başlayacak müsabakada

Mehmet Türkmen görev yapacak. Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren savunma oyuncuları Miroshi, Koray ve Nielsen maçta forma giyemeyecek.

İLK BEŞ GARANTİ

Göztepe'nin Chelsea'den kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana ise müsabakaya yedek başlayacak. Kalelerinde gördükleri üçer golle Trabzonspor ile ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe ile Samsunspor, Süper Lig'de en son 2002-2003'te karşılaştı. İki takım arasında Süper Lig'deki 22 maçta Göztepe'nin 12, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Göztepe, sıralamada 12 puanla 4'üncü sıradaki Samsunspor'u yenmesi halinde 7'nci haftayı ilk 5 sıra içinde tamamlayacak.

SAVUNMADAKİ EKSİKLER CAN SIKIYOR

Göztepe'de kritik Samsunspor maçı öncesinde sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı kapatan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra Kayserispor maçında forma giyemeyen Miroshi, Koray ve Nielsen'in zorlu Karadeniz deplasmanında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un özellikle savunma hattında eksiklerin çok olması nedeniyle alternatif planlar ürettiği ifade edildi.

"ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov müsabaka öncesi basın mensuplarının soruların yanıtladı. Çok zor bir maça çıkacaklarını belirten Stoilov, "Biz her karşılaşmayı kazanmak için oynuyoruz. Samsunspor iyi bir takım. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Onlar da bizim gibi lige iyi bir başlangıç yaptı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimiz skoru alacağız. Son iki haftada yakaladığımız güzel galibiyet serisini Samsun karşısında da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

EMNİYETTEN UYARI YAPILDI

Samsunspor ile Göztepe arasında yapılacak maç öncesinde spor polisinden taraftarın mağduriyet yaşamaması için bir dizi uyarı paylaşımı yapıldı. Stattaki tüm kapılarının maç başlangıç saatinden 2 saat önce açılacağını duyuran spor polisi, giriş kapılarının yer aldığı krokiyi de taraftarlar ile paylaştı. Satışa sunulan toplam 32 bin 156 adet biletten 15 binden fazlası satıldı. Samsunspor taraftarları şu ana kadar 15 bine yakın bilet satın alırken, Göztepe taraftarları da bine yakın bilet satın aldı.