Aslan kahroldu

Süper Lig'e altıda altı yaparak giren Galatasaray, üç farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile yenişemedi: 3-3. 20. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Abdülkerim'in ceza sahası çizgisine yakın yerden ortasında Osimhen'in altı pas içinde yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu: 1-0. 28'de Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde Osimhen'in topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0. 34'te Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu: 3-0.

DA COSTA SKORU BELİRLEDİ

44'te Winck'in sağ taraftan yaptığı ortada Fall'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yatarak yaptığı vuruşta top meşin sol köşeden filelerle buluştu: 3-1. 83'te Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, fileleri havalandırdı: 3-2. 90+5'te Espinoza'nın havalandırdığı topta Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisinde bulunan Da Costa'ya indirdi. Bu oyuncu skoru belirledi: 3-3.

BURUK'TAN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.

ÖNCE ATTI SONRA ÜZDÜ

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen, üzerindeki şansızlığı Kasımpaşa önünde kırdı. Daha önce gol sevinci yaşayan, ancak son dokunuşu onun yapmaması nedeniyle başkalarına yazılan Osimhen, Kasımpaşa önünde takımının ilk iki golünü kaydetti. Yıldız isim, golün ardından üzerinde 'Finally' yazan formayı açarak bu duruma esprili bir gönderme yaptı. Osimhen, ilk yarının sonuna doğru bir pozisyonda sakatlandı ve ikinci devrede yerini Mertens'e bıraktı.