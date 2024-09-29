Fener kayıp istemiyor

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Jose Mourinho'nun ekibi, geçen hafta sahasında yenildiği 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.
ALEX RAKİP OLACAK
Sarı-Lacivertli takım bugün Güney ekibi önünde kayıp yaşamak istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Union Saint-Gilliose galibiyetinin moraliyle bugün sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, efsane futbolcusu Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.