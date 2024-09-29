Manisa FK’nın serisi sonlandı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. 3. dakikada gelişen Manisa atağında Fofana'nın pasında kaleciyle karşı kalan Efe'nin şutunu kaleci çıkardı. 13'te Berk'in sol kanattan hızlı kullandığı taçta, sol çaprazda dar açıdan Eren'in şutunu kaleci kornere çeldi. 34'de sağ kanatta Hakan'ın yaptığı ortada Jefferson gelişine voleyle vurdu. Top yakın direğin dibinden auta çıktı. 52'de Oğuz'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın ceza sahası içinden vuruşu üst direkten dönüp oyun alanına döndü. Ardından defans topu kornere yolladı.

ASİST MUKAİRU'DAN

64'te Mukairu'nun sağ kanattan yerden ortasında Jefferson yerden gelişine vuruşlu topu ağlara yolladı: 1-0. 72'de Ramirez'in ara pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Wriedt'in gelişine şutu üstten auta çıktı. 82'de Boluspor atağında Bartu'yu çalımlayan Eren ceza sahası içinde müsait pozisyonda topu vurdu, kaleci Alperen meşin yuvarlağa harika uzanıp topu kornere çeldi.90 artı 4'te Alperen ile Manisa FK arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu kapan Avramovski kaleciyi çalımlayıp boş kaleye golü attı: 2-0.

ÇAVUS KAZANAN 11'İNİ BOZMADI

Manisa FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, geçen hafta 5-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı 11'ini hiç bozmadan takımını dün Boluspor deplasmanında sahaya sürdü. Çavuş, sezonun ilk haftalarında olduğu gibi Boluspor karşısında da genç oyuncularına güvenmeye devam etti. Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Efe Taylan Altunkara ve Kadir Yurdakul 11'de şans buldu. İlk haftalarda as kadroda yer alan Ganalı forvet Kwasi Wriedt, Malatya müsabakasının ardından dün de yedek kulübesinde maça başladı.