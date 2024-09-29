Sharife Cooper Merkezefendi’de

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde bir hamle daha yaptı. Denizli temsilcisi Sharife Cooper'ı transfer etti. Auburn mezunu olan Cooper, kolej liginde ilk sezonunda 20,2 sayı 8,1 asistle oynadı. Erken profesyonel olmak istediği için draftlara girdi ve 2. tur 48. Sıradan Atlanta Hawks tarafından draft edildi. Geçtiğimiz sezona NBA G League'de Cleveland Charge takımında başlayan Cooper, burada 45 maçta 18,7 sayı 7,2 asistle oynadı. Nisan ayında Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards'a transfer oldu. Sharife Cooper, yeni sezonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi için mücadele edecek. Merkezefendi yönetimi hafta içinde takıma geçen ay başında transfer olan ABD'li guard Noah Thomson ve yine Amerikalı basketbolcu Javon Franklin ile yollarını ayırmıştı.