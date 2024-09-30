Bornova havalı Kuşadası yaralı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında oynanan Ege derbisinde gülen taraf konuk ekip oldu. 19'da sağ kanattan topu taşıyan Utkan, kale çizgisine inip yerden ortasını açtı. Kale önünde topla buluşan Murat Arslan topu plaseyle köşeden ağlara gönderdi. İlk yarı Bornova'nın üstünlüğüyle sona erdi. 56'da Murat'ın ceza sahası önünden şutu savunmanın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 57'de Murat penaltıdan skoru 0-2 yapan golü attı. 81'de ceza sahası içinde topla buluşan Emir Şenocak düzgün bir vuruşla takımını umutlandırdı: 1-2. 84'te kontra atakta Batuhan Altın topu ağlarla buluşturdu: 1-3. 90'da Ferhat farkı 1'e indir - di ve maç 2-3 sona erdi