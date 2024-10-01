Baskette Avrupa günü

Bu sezon 9. kez oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının ardından normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla başlayacak. Toplam 8 grupta 32 ekibin yer alacağı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 ekip, doğrudan son 16 turu grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için playin'de mücadele edecek. Son 16 turunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler, yeri daha sonra belirlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

İLK KEZ 4 TÜRK TAKIMI VAR

Türkiye'yi Aliağa Petkimspor, Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket'in temsil edeceği turnuvada Fransa, İsrail, İtalya ile Polonya'dan ikişer, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Portekiz ve Sırbistan'dan ise birer takım bulunuyor.

ALİAĞA SAHNE ALIYOR

Galatasaray bugün saat 20.00'de sahasında Almanya'dan RASTA Vechta ile karşılaşacak, Aliağa Petkimspor TSİ 19.30'da Polonya'da King Szczecin, Manisa Basket ise TSİ 21.30'da İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak. Karşıyaka ise yarın saat 19.30'da İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak. Organizasyonda İspanyol takımları 5 kez, Almanya, İtalya ve Yunanistan ekipleri ise birer kez şampiyonluğa ulaştı. İspanyol ekibi Tenerife 2016-2017 ve 2021-2022'de kupaya uzanmayı başarmıştı