Kara Kartal ikinci yarıda coştu

SÜPER Lig'de geçen hafta Eyüpspor'u deviren Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u da yenerek ikide iki yaptı: 0-3. 10. dakikada Carole'un kaleci Bilal'e geri pasında topu kazanan Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Bilal topa ayakları ile müdahale ederek meşin yuvarlağı oyun alanının dışına gönderdi. 17'de Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Nazon'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı. 45+1'de Cardoso'nun sol kanattan Beşiktaş ceza sahası içine gönderdiği topta Nazon'un dokunamadığı meşin yuvarlak taca gitti.

IMMOBILE SAHNE ALDI

56'DA kaleci Bilal'in verdiği pasta Baran Ali'den topu kazanan Gedson Fernandes'in vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 75'te Rafa Silva'nın sarıkırmızılı takımın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Rashica ile Attamah'ın ikili mücadelesi sonucu Rashica yerde kaldı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. İmmobile'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti ve konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 90+1'de Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada İmmobile'nin topa uçarak vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3. Maç 3-0 sona erdi.

GOLÜNÜ ATTI SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Kayserispor önünde sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. 56. dakikada takımını öne geçiren golü atan Portekizli futbolcu, aldığı darbe sonrası yerde kalmıştı. Tedavisinin ardından kendisini deneyen Gedson, maça devam edemedi ve 65'te yerini Onana'ya bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK VARDI

BEŞIKTAŞ'TA zorlu Kayserispor maçı öncesinde üç eksik vardı. Siyahbeyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.