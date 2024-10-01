Mourinho şov

SÜPER Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerken Jose Mourinho'nun VAR protestosu maça damga vurdu. Mücadelenin 78. dakikasında Edin Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılınca Jose Mourinho çılgına döndü. Portekizli teknik adam, Portekizli çalıştırıcı, ekranında maç görüntüsü olan diz üstü bilgisayarını yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu. Bu hareketi sonrası hakemden sarı kart gören ünlü teknik direktörün bu hareketi dış basında büyük yankı uyandırdı. İşte Mourinho'nun hareketinin dış basındaki yansımaları: DAILMAIL: "Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin yeni bir yolunu buldu", PLANET FOOTBALL: "Son sarı kart cezasını icat etti", AS: "Bir Mourinho şovu daha", SPORT 45: "Mourinho'nun son gösterisi", LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Dahi ve delilik", EUROSPORT: "Mourinho şovu Türkiye'de."

FENER'DE OSAYİ SAMUEL TELAŞI

FENERBAHÇE sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili somut adımlar atmaya başladı. İngiltere'den iki kulübün yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bu yüzden de yönetimin de sözleşme görüşmelerine hız verdiği bildirildi. Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında Osayi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. 2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun maaşına zam istediği ve bu yüzden görüşmelerin yavaş ilerlediği iddia edildi.