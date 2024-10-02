Filede sponsor Papara

Göztepe Spor Kulübü, voleybolda dev bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Papara grubu ile dün iş birliği anlaşmasına imza attı. Yapılan iş birliği ve sponsorluk desteği ile İzmir'in Sultanları, Türk sporuna ve özellikle de kız çocuklarına ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Düzenlenen lansmana, Göztepe Kadın Voleybol Şube Danışmanı Nalan Ural, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet F.Karslı, Göztepe Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Sepil, Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir, başantrenör Atman Güneyligil katılım gösterdi. Sepil, "Birçok spor dalında İzmir henüz olması gereken yerde değil. En büyük hedefimiz birliktelik ve iş birliği ile ilerlemek istiyoruz. Papara iş birliği sayesinde İzmir'de böyle bir girişim yapması şehir adına çok önemlidir" dedi.

"İZMİR TAM SPOR ŞEHRİ"

İzmir'in spor şehri olduğunu söyleyen Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet F.Karslı,"İzmir'e destek olmak aynı zamanda spora destek olmaktır. Yaptığımız yatırımla daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Genç sporcular yetiştirerek rol model olabilecek sporcuları yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.