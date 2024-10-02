Harikasın Petkim

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki ilk maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Polonya ekibi King Szczecin'e konuk oldu. Maçı baştan sona üstün götüren İzmir ekibi tarihinin ilk Avrupa deplasmanında sahadan 70-85 üstünlükle ayrıldı. Aliağa Petkimspor normal sezondaki ilk maçını kazanırken, grupta bir sonraki maçında 9 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi ENKA Spor Salonu'nda ağırlayacak.

VAN BECK YILDIZLAŞTI

Ev sahibi Polonya ekibi King Szczecin'de Kassim Nicholson 15 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Przemyslaw Zolnierewicz 19 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Chad Brown 9 sayı, 6 ribaund ile oynarken; Petkimspor'da ise Wesley Van Beck 19 sayı ve 3 ribaundla adeta yıldızlaştı. İzmir ekibinde Jaime Echenique 12 sayı, 2 ribaund; DeWayne Russell 13 sayı, 4 ribaund, 11 asist; Breein Tyree ise 9 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti.