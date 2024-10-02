İspanya’da flaş Arda iddiası

Geçtığımız sezonun sonlarına doğru kendisine ilk 11'de yer bulan Arda, yeteneklerini sergileyerek Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanmıştı. EURO 2024'te performansıyla göz dolduran yıldız oyuncunun, Kroos'un emekli olmasının da etkisiyle bu sezon ideal ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyordu. Ancak beklenen olmadı.

İspanya medyasından Exclusivo'da yer alan habere göre; Arda Güler, Madrid derbisinde süre alamamasının ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Milli futbolcu İtalyan hocaya, onun tarafından takdir edilmediğini hissettiğini ve yakın gelecekte süre bulamaması durumunda bir çıkış yolu arayacağını açıkça ifade etti. Güler'in son oynanan Madrid derbisinde Atletico karşısında süre alamadığı için mutsuz olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca Arda'nın kış transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü de iddia edildi.