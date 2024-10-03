Kayseri’nin hedefi İsmail Kartal

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesiyle takımdan gönderilen İsmail Kartal için bir süredir iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. 63 yaşındaki teknik adam için Suudi Arabistan iddiaları yazılıp çizilirken, şimdilerde hiç beklenmedik bir Süper Lig ekibi gündemde. Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.

Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor. İmzaların atılması halinde İsmail Kartal, yeni takımıyla ligin 13. haftasında sahasında eski takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.