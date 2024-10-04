Göztepe kapalı gişe

Renkli ve coşkulu tribünleriyle, Türk futbolunda taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanan Göztepe, iki sezon aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de de farkını ortaya koyuyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray (44 bin 283) ve Beşiktaş-Eyüpspor (33 bin 116) maçlarının ardından en çok seyirci çeken karşılaşma sarı-kırmızılıların Kayserispor'u ağırladığı (16 bin 20) mücadele olmuştu. İzmir ekibinin futbolseverler, Sivasspor maçı öncesi de üzerine düşeni yaptı. Sarı-kırmızılılar, farklı bir motivasyonla yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasının biletlerini de iki gün öncesinden tüketti. Yarın Göz-Göz'ün ev sahipliği yapacağı zorlu müsabaka öncesi satışa sunulan 17 bin 489 biletin tamamı tüketildi.

TAKIMIN EN BÜYÜK KOZU

Geçen hafta deplasmanda aldığı Samsunspor yenilgisini Sivas karşısında telafi etmek isteyen sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, taraftarlarının da desteğiyle kritik 90 dakikadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarıkırmızılılar, Karadeniz'den alınan yenilgiye rağmen yarın stadı doldurup, tribün şovlarıyla Göztepe'nin zorlu maçında en büyük kozu olacak.

SİVASSPOR'A KARŞI ŞANSI TUTUYOR

Göztepe, Sivasspor'la Süper Lig'de oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlük kurdu. Süper Lig'de şu ana kadar kırmızı-beyazlılarla 10 maça çıkan Göz-Göz, 5 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekibe üç maçta yenilen sarı-kırmızılılar, iki karşılaşmayı da berabere tamamladı. İki takım tarihlerinde Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, Sivas'taki randevuyu 3-2 kazanırken, İzmir'de de rakibini 1-0 yendi. İki takımın son karşılaşmasında ise Göztepe evinde 2-1 kazanmayı bilmişti.

ROMULO, ADİS'İN İZİNDEN GİDİYOR

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo Cardoso, sarı-kırmızılıların unutulmaz golcüsü Adis Jahovic'in kariyer basamaklarını takip ediyor. Jahovic gibi 1. Lig'de attığı gollerle takımını üst lige taşıyan ve gollerine Süper Lig'de de devam ederek takıma katkı koymayı sürdüren Romulo için taraftarlar, "Jahovic'in izinde" yorumunu yapıyor. Geçen sezonun 2. yarısında fileleri 5 kez havalandırıp Göz- Göz'ün Süper Lig'e yükselmesinde kritik rol oynayan 22 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de de durmadı ve ilk 6 haftada 3 defa ağları sarstı. Makedon futbolcu Adis Jahovic de 2016-17 sezonunda 19 gol atıp, İzmir ekibinin 14 sezon sonra Süper Lig'e çıkmasında baş faktör olmuştu. Jahovic, 2017-18 sezonunun ilk yarısında 13 kez ağları havalandırmış, devre arasında Konyaspor'a transfer olmuştu.

HELİTON VE DENNİS İSTİKRAR ABİDESİ OLDU

Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve deneyimli stoperi Heliton, bu sezon ligde oynanan 6 maçta 90'ar dakika forma giyerek takımın en istikrarlı iki oyuncusu konumunda bulunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, bu süreçte Romulo, Djalma Silva, Isaac Solet, Heliton ve Dennis'i her maçta oynattı. Bu isimler arasında ise Dennis ve Heliton'dan 540'ar dakika süre alarak takımın en istikrarlı iki oyuncusu oldu. Orta saha oyuncusu Dennis, bu karşılaşmalarda skora katkı veremese de gösterdiği mücadeleyle büyük bir beğeni toplarken, savunma oyuncusu Heliton ise kaydettiği 1 golün dışında defanstaki kritik müdahaleleriyle öne çıkan isim oldu.