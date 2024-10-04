Trabzon sakata geldi

Süper Lig'de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor sakata geldi. Sezon başından bu yana sakatlık problemleri ile boğuşan Trabzonspor'da son olarak Stefano Denswil de sakatlandı. Önceki akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun sol üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıklandı.

Denswil ile birlikte Trabzonspor'da sakatlığı bulunan futbolcu sayısı 8'a yükseldi. Bordo-mavililerde Denswil'in yanı sıra Batagov, Savic, Serkan Asan, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Umut Bozok ve Enis Destan'ın da tedavileri sürüyor. Bu sezon sakatlıklardan yana büyük şanssızlık yaşayan Trabzonspor, Hatayspor maçının ardından Süper Lig'e verilecek milli arayı toparlanma süreci olarak geçirmeye çalışacak. Trabzonspor'daki sakatlıklar, teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.