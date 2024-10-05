Göz-Göz telafi peşinde

Süper Lig'de Avrupa Kupaları için mücadele eden Göztepe, bugün evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanda 3-1 öne geçtiği maçta Samsunspor'a 4-3 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göz-Göz, kazanıp bu puan kaybını telafi etmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılı takımda sakatlıkları süren defans oyuncuları Koray, Miroshi ve Lasse Nielsen'in oynayıp oynayamayacağı bugün maç saatinde netlik kazanacak.

MUTLAK ZAFER ARIYOR

Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu maçın imha planını belirledi. Bulgar çalıştırıcı, ileri üçlü olarak kullandığı Romulo, Juan ve Tijanic'e daha çok özgürlük tanıyıp, uzaktan şut atmaları konuşunda hafta içi uyarılarda bulundu. Chelsea'dan kiralanan Fofana'nın ise hazır duruma geldiği ve ikinci yarının ilk bölümünde mutlaka sahaya çıkacağı öğrenildi.

STOİLOV'UN HEDEFİ SAHADA İYİ FUTBOL

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Sivasspor maçını kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Topladığı 9 puanla 7. sırada yer alan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı, "Taraftarımızın desteği ile iyi bir futbol hedefliyoruz. Milli maç arasına kazanıp moralli girmek istiyoruz" dedi.