Milli futbolcumuz, "Özgür Filistin" diye bağırınca İsrailli futbolcuların saldırısına uğradı

Maccabi Tel Aviv'in Danimarka temsilcisi Midtjylland'a Belgrad'da 2-0 yenildiği Avrupa Ligi maçında İsrailli futbolcular ve güvenlik güçleri, Genç Milli Türk futbolcu Aral Şimşir'e saldırdı.
Olayların başlangıcı defans oyuncusu Stav Lamkin'in Aral'a dirsek atması ile başladı.
Kapsamlı VAR incelemesine rağmen faul penaltı olarak değerlendirilmedi. Ama Aral yüzüne yediği dirsek yüzünden 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
"ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI
İsraillilerin provokasyonu soyunma odası koridorlarında da devam etti. İsrailli futbolcular, Aral'a saldırdı.
İsrail basını ise olayları Aral'ın ilk yarıda Stav Lamkin'e "Özgür Filistin" diye bağırması ile başladığını iddia etti.
İSRAİLLİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNE MEYDAN OKUDU
İsrailliler, Aral'ın devre arasında da Maccabi'nin güvenlik görevlisine de meydan okuduğunu öne sürdü.
Danimarka ekibinin iki golle 3 puanı aldığı maçta Aral, 39. dakikada Franculino Dju'nun attığı golün asistini yaptı.
U21'DE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ
Aral U16'dan U19'a kadar Danimarka genç milli takımlarında oynadıktan sonra Türk U21 Milli Takımı'nı seçti.
5 kez Milli Takım forması giydi. 19 yaşında olan genç oyuncu, Danimarka alt yaş kategorilerinde çıktığı 21 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.