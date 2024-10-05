Milli futbolcumuz, "Özgür Filistin" diye bağırınca İsrailli futbolcuların saldırısına uğradı

"ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI

İsraillilerin provokasyonu soyunma odası koridorlarında da devam etti. İsrailli futbolcular, Aral'a saldırdı.

İsrail basını ise olayları Aral'ın ilk yarıda Stav Lamkin'e "Özgür Filistin" diye bağırması ile başladığını iddia etti.

İSRAİLLİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNE MEYDAN OKUDU

İsrailliler, Aral'ın devre arasında da Maccabi'nin güvenlik görevlisine de meydan okuduğunu öne sürdü.

Danimarka ekibinin iki golle 3 puanı aldığı maçta Aral, 39. dakikada Franculino Dju'nun attığı golün asistini yaptı.