Aslan’ın yeni prensi

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor engelini aşarak son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarını unutturan Galatasaray'da formuyla göz dolduran Yunus Akgün parlamaya devam ediyor. Genç kanat oyuncusu, geride kalan sekiz haftanın en dikkati çeken ismi oldu. Teknik direktör Okan Buruk göreve geldiği ilk sezonda, Kerem Aktürkoğlu'nu takımın en kilit oyuncularından biri haline getirmişti. Nitekim o Kerem, sarı-kırmızılı takımda kaptanlığa kadar yükseldi ve sonrasında da Benfica'nın yolunu tuttu.

TAKIMIN DEĞİŞILMEZİ

Geçen sezon Buruk'un vitrine çıkardığı isim ise Barış Alper Yılmaz olmuştu. Zaha, Ziyech ve Tete gibi yıldızlara rağmen Barış'a ısrarla forma veren Buruk, genç yıldızı takımın değişmezi yaptı. Okan Buruk'un hem Galatasaray'a hem de milli takıma sunduğu üçüncü önemli isim ise bu sezon Yunus Akgün oldu. Adana Demirspor ve Leicester maceralarından sonra geri dönen Yunus, Kerem'in ayrılığının ardından Buruk'un değişmezi haline geldi. Son dört maçta üç gol kaydeden Yunus, performansıyla Kerem'in boşluğunu doldurdu. Yunus Akgün'ün performansı sonrası güncel piyasa değeri de 6.5 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

KENDİNİ BULMAYI BAŞARDI

Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz yıllarda da sürekli patlama yapması beklenen ancak kadroya girmekte zorlandığı için başka takımlara kiralık gönderilen 24 yaşındaki yıldız, bu kez takımda Kerem Aktürkoğlu'nun gönderilmesi sonrası bir fırsat yakaladı. Wilfried Zaha'nın Lyon'a gönderilmesi ve Faslı yıldız Hakim Ziyech'in sakatlık yaşaması sonrası kanat rotasyonunda ilk sıraya yükselen Yunus, bu fırsatı iyi değerlendirerek kendini bulmayı başardı. Son olarak Alanyaspor karşılaşmasında da takımına 3 puanı getiren golü atan Yunus performansıyla takdir topladı.