Gençler sınıfta kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karaman Futbol Kulübü'ne 1-0'lık skorla elenen Altay'da işler yolunda gitmiyor. Ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların kupadaki vasat futbolu da hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Gökhan Karaaslan, ligde şans verdiği oyuncuları kızağa çekerken, Karaman FK karşısında görev alan Semih, Kuban Altunbudak, Hikmet Çolak, Salih, Mert, İsa Toygar, Ege, Emre Tangeldi ve Mehmet Nur gibi altyapı çıkışlı isimlerin henüz hazır olmadığı gözlendi. Ligdeki kötü gidişatın yanına kupadan erken elenmenin şoku da eklenirken, siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ve yorumlarla serzenişte bulundu.