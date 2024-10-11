Türkiye zorlu Karadağ engelini tek golle geçti!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçı tek kale oynayan Milli Takımımız aradığı golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci ile buldu.

Millilerimiz maçı tek golle kazanarak grup liderliğini korudu.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Kuc, Sipcic Jovović, Bakic, Marusic, Jovetic, Camaj, Krstovic

MAÇTAN DAKİKALAR:

İlk yarıda sahada üstünlük kuran A Milli Takımımız, gol girişimlerinde başarıya ulaşamadı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ilk yarı 0 – 0 beraberlikle bitti.

İkinci yarının 69. Dakikasında İrfan Can Kahveci ile Bizim Çocuklar, skoru 1 – 0 yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü.

GRUBUN DİĞER MAÇ SONUCU

Türkiye'nin içinde bulunduğu UEFA Uluslar Ligi B Grup 4'te diğer oynanan maç sonucu şu şekilde;

İzlanda 2-2 Galler

PUAN DURUMU

1-Türkiye - 7 puan

2-Galler - 5 puan

3-İzlanda - 4 puan

4-Karadağ - 0 puan