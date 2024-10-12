Galatasaray’da Osimhen sevinci!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sabah kuvvet çalışması ve koşu yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üçe üç oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

OSIMHEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen antrenmanlara başladı. Nijeryalı golcü, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.