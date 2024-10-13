Avrupa Ligi’nde hedefimiz final

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Bana ve arkadaşlarıma ikinci dönem bu onurlu görevi yapma fırsatı verdiğiniz günden bugüne yaklaşık 5 aylık bir zaman geçti. Galatasaray'ın başkanı ve neferi olarak görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

'ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ'

Futbol takımıyla ilgili konuşan Başkan Özbek, "Erkek futbol takımımız üst üste 2. kez şampiyon olarak Galatasaray'a yakışan başarılara bir yenisini ekledi. Bunun yanında manevi değeri olan Cumhuriyet'in 100. yıl Süper Kupası'nı da kazandık. 3 ön eleme geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekip, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. 2. hafta sonunda 8. sıradayız. Taraftarımızı desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum" dedi.

'5. YILDIZIMIZI TAKACAĞIZ'

En büyük hedeflerinden birinin Galatasaray'ı tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıya ulaşmış en güçlü halde geleceğe bırakmak olduğunu vurgulayan Başkanı Dursun Özbek, "Hiç kimse merak etmesin bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanıp, 5. yıldızımızı gururla göğsümüze takacağız" ifadelerini kullandı.

'KULÜP TARİHİMİZİN HASILAT REKORU KIRILDI'

Başkan Özbek, konuşmasında finansal konularda da bilgi verdi. "287 milyon Euro yani yaklaşık 8.9 milyar TL ile kulüp tarihimizde konsolide hasılat rekorunu kırdık" diyen Özbek, "Kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışı 52 milyon Euro'ya ulaştı. 41.614 kombineyi kısa zamanda bitiren her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Mağazacılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon Euro ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. 5.2 milyar TL ile dönem sonu konsolide net karlılık elde edildi. Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor" dedi. Özbek, Kemerburgaz'a taşınma tarihine teknik heyet ile karar vereceklerini de sözlerine ekledi.