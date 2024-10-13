Karşıyaka deplasmanda fırtına gibi esti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Eren Gökmen, Caner Kurt, Beran Yalçın
KUŞADASISPOR: Miraç Değirmenci, Emir Yazıcı, Eyüp Oskan (Hakan Temizkan dk. 89), Bilal Selamet, Berke Avcı, Abdullah Çınar (İsmail Onur Kalkan dk. 89), Serkan Yola, Emir Şenocak, Muhammet Sait Özvardar (Muhammet Fatih Öztekin dk. 46) Ferhat Öztaşdelen (Hüseyin Cihan Avcu dk. 80, Mirzacan Yıldırım (Olkan Kilmen dk. 71)
Teknik Direktör: Özer Erdem
KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Gökhan Meral (Ferdi Burgaz dk. 65), Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Mert Yusuf Torlak (Erdal Öztürk dk. 46), Ali Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 65), Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Çağatay Yılmaz dk. 82), Enes Nalbantoğlu (Bedirhan Altunbaş dk. 74), İshak Kurt
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: İshak Kurt (dk. 42), Enes Nalbantoğlu (dk. 73) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Emir Yazıcı (Kuşadasıspor), Sefa Küpeli (Karşıyaka)