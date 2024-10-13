Trabzonspor’da Nwakaeme şoku

Süper Lig'de bir türlü beklenen çıkışa yapamayan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku yaşanıyor. Hatay maçında sakatlanan ve milli arada döneceği belirtilen 35 yaşındaki sol kanadın dönüşü uzadı. Adalesinde kas yaralanması belirlenen Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bordo-mavili ekibin sağlık heyeti yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Başakşehir ve Göztepe maçlarının ardından evinde Kanarya'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, kritik derbiye kadar Nwakaeme'ye yoğun bir tedavi programı uygulayacak.

AVCI NEFTÇİ YOLUNDA

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, yeni bir takımla anlaşma aşamasında. Avcı'nın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle görüştüğü biliniyordu. Azerbaycanlı yöneticiler, İstanbul'a gelerek Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmişti.Neftçi ile görüşen Abdullah Avcı, yönetimden süre istedi.