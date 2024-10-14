Zaha’ya şok! Kadro dışı kaldı

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olduğu günden bu yana problemler yaşayan Wilfried Zaha için kulübün resmi kararı verdiği ifade edildi.

Fransız basını, Lyon'da teknik direktör Pierre Sage'nin kadroya almadığı Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın resmi olarak kadro dışı kaldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha ve Gift Orban hakkında konuşan Pierre Sage, "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Sage açıklamasının devamında, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor" demişti.

Zaha bu sezon Lyon'da 2 resmi maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.