Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek.. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.