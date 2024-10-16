Denizlispor ağır yaralı

NESİNE Üçüncü Lig 4. Grup'ta galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Denizlispor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Horoz'da Ağrı'dan puansız dönmenin üzüntüsüne, iki stoperin birden sakatlanması da eklendi. Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu'nun banko isimlerinden olan stoperlerden Emre Yıldırım, Ağrı 1970 maçının 11. dakikasında sakatlanıp yerini Emir Toprak Dinç'e bırakırken, 40. dakikada ise ayağına darbe alan Emirhan Kaşçıoğlu ise ayak bileğindeki şişlik nedeniyle 2. yarıya çıkamadı. Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu, "Takımın en iyi olduğu mevkilerden 2 deplasmanda 3 fire verdik. Erciyes deplasmanında ön libero Oktay Kısaoğlu'nun ayağı kırıldı. Ağrı deplasmanında 2 stoperin birden daha ilk yarıda sakatlanması, bizleri çok üzdü" dedi. Emirhan'ın iki hafta oynamasının zor olduğu söylenirken, Emre Yıldırım'ın durumu da MR sonucuna göre netleşecek.