Göz-Göz’ün süper ikilisi

TRENDYOL Süper Lig'de milli ara dönüşü cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek Göztepe'nin savunmada kurduğu Taha Altıkardeş ve Heliton ortaklığı geçen sezondan bu yana devam ediyor. Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Brezilyalı Heliton, 2023-24'ün ikinci yarısındaki 15 karşılaşmada Taha ile savunmada birlikte görev aldı.

Ligin en az gol yiyen takımı olup, sezonu 2. bitirerek Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren İzmir ekibinin en önemli ikilisi olan Taha ve Heliton, yakaladıkları uyumu bu sezona da taşıdı. Son 4 karşılaşmada 90'ar dakika görev alan Taha ve Heliton önemli forvetlere zor anlar yaşattı.

TOPLAM 6 GOL ATTILAR

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un 3'lü savunma taktiğinde iki oyuncunun 3. partneri 3 karşılaşmada Malcom Bokele olurken, 1 mücadelede İsmail Köybaşı defansta görev aldı. İki oyuncu savunmadaki başarılarının yanında özellikle hava toplarındaki üstünlükleriyle Göztepe hücumuna önemli katkı sağladı. Heliton ve Taha birlikte oynadıkları dönemde toplam 6 gole imza attı.

DENNİS'E AVRUPA MARKAJI

SÜPER Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de orta saha oyuncusu Antonny Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Göztepe'nin oynadığı 7 maçın tamamında forma giyen futbolcu için Fransa'nın Toulouse ve Nice takımlarının yanı sıra Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart'ın devreye girdiği bildirildi.