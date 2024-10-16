Kartal’da 3 ayrılık birden

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyahbeyazlılarda 3 ayrılığın yolda olduğu öğrenildi. Bu isimlerin Ernest Muçi ve Ersin Destanoğlu ile Cher Ndour olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak bu sezon yeni isimlerin gölgesinde kalan 23 yaşındaki Muçi ile masaya oturulacağı öğrenilirken, Ersin Destanoğlu'nun da taraftarın tepkilerinin ardından takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

AL-MUSRATİ'DEN İYİ HABER

Siyah-beyazlıların Fransız devi PSG'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour da beklentilerin altında kaldı. Genç oyuncuyla da masaya oturulacağı ve Ocak ayında Fransa'ya dönebileceği ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, Al-Musrati sevinci de yaşandı. Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve Konyaspor maçında tekrar ilk 11'deki yerini alabileceği öğrenildi.