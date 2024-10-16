KSK çok rahat

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 2.haftasında Karşıyaka Basketbol, evinde konuk ettiği Saint Quentin'i 84-74 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. 1. periyotta Mccollum 12 sayıyla yıldızlaştı ve yeşil-kırmızılılar ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. 2. çeyrekte Kaf-Kaf Mccolum'un 17, Webb ve Jefferson'ın 8 sayısıyla rakibi karşısında çift haneli sayı farkını korudu ve devre arasına 47-37 önde girdi. 3. periyodun 5. dakikasına girilirken Fransız ekibinde Robinson'un üst üste sayıları ile fark 6'ya kadar indi ve skor 56-50 iken Karşıyaka Koçu Ufuk Sarıca mola aldı.

RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Çeyreğin sonunda da karşılıklı basketler vardı ve yeşil-kırmızılılar, 3.10 dakikalık dilimi 68-62 önde tamamladı. 35. dakikaya girilirken Jefferson'un 3'lüğuyle fark yeniden çift haneye (75-65) yükseldi ve misafir takım mola aldı. Kalan dakikalarda Karşıyaka rakibine üstünlük tanımadı ve mücadeleyi 84-74 kazandı. Kaf-Kaf grubun 3. maçında 30 Ekim'de Kolossos Rodos ile deplasmanda karşılaşacak.